Τι αλλάζει από το τέλος του 2026 για τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό

Τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις που θα ισχύσουν για υλικά και προϊόντα που έρχονται σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και διατίθενται στην αγορά, υπενθυμίζει το υπουργείο Υγείας με ενημερωτική εγκύκλιό του, η οποία κοινοποιείται στο υπουργείο Ανάπτυξης με την παράκληση να ενημερώσει τους σχετικούς φορείς.

Η εγκύκλιος, η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, αφορά το νέο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο αξιολόγησης της συμμόρφωσης τελικών υλικών, προϊόντων, εξαρτημάτων και συναρμολογημένων προϊόντων που προορίζονται για χρήση σε εγκαταστάσεις άντλησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης ή διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Παράλληλα, ενημερώνει για τις ελάχιστες υγειονομικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου τα προϊόντα αυτά να διατίθενται στην αγορά.

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2026, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/370 και διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διαθέτουν ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα έχει πενταετή διάρκεια και θα πιστοποιεί ότι το προϊόν πληροί τις ελάχιστες υγειονομικές απαιτήσεις. Τα πιστοποιημένα προϊόντα θα πρέπει επίσης να φέρουν την προβλεπόμενη ευρωπαϊκή σήμανση.

Για την παραγωγή των προϊόντων αυτών θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής αξιολόγησης, μόνο οι αρχικές ουσίες, συνθέσεις και συστατικά που περιλαμβάνονται στους ευρωπαϊκούς θετικούς καταλόγους.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν απευθείας αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων για τη συμπερίληψη ουσιών στους καταλόγους αυτούς, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2032 για προϊόντα που έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις υγιεινής και διαθέτουν εθνικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά τη μεταβατική περίοδο, τα προϊόντα μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, να διαθέτουν είτε εθνικό είτε ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2032, θα εφαρμόζεται αποκλειστικά το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Το υπουργείο Υγείας καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να προγραμματίσουν εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων τους, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διάθεσή τους στην αγορά. Η εγκύκλιος κοινοποιείται στο υπουργείο Ανάπτυξης, με την παράκληση να ενημερώσει τους φορείς που σχετίζονται με θέματα της αρμοδιότητάς του.