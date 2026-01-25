Μενού

Τι αλλάζει με τα ταξίδια στο εξωτερικό: Από ποιο μήνα στην ΕΕ θα δέχονται μόνο νέα ταυτότητα

Σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή οδηγία, σε λίγο καιρό οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδέψουν αυστηρά και μόνο με νέου τύπου ταυτότητα.

Νέες ταυτότητες
«Μπουκωμένα» είναι τα αστυνομικά τμήματα και το να κλείσεις ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Ωστόσο, ο χρόνος «πιέζει» καθώς θα είναι υποχρεωτική με βάση κανονισμό της ΕΕ, μόνο η καινούργια για ταξίδια στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Όπως επισημαίνει το Mega, έκδοση για νέα ταυτότητα απαιτεί: 

  • Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ 
  • Ηλεκτρονικό παράβολο 5 ευρώ για τους πολυτέκνους. Τ απαράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το ΑΤ. 
  • Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση.
  • Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

 

