Τι αλλάζει με τα ταξίδια στο εξωτερικό: Από ποιο μήνα στην ΕΕ θα δέχονται μόνο νέα ταυτότητα

«Μπουκωμένα» είναι τα αστυνομικά τμήματα και το να κλείσεις ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Ωστόσο, ο χρόνος «πιέζει» καθώς θα είναι υποχρεωτική με βάση κανονισμό της ΕΕ, μόνο η καινούργια για ταξίδια στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Όπως επισημαίνει το Mega, έκδοση για νέα ταυτότητα απαιτεί:

Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ

Ηλεκτρονικό παράβολο 5 ευρώ για τους πολυτέκνους. Τ απαράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το ΑΤ.

Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση.

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.