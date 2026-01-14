Τι απαντά το Μαξίμου στο «ναι» των αγροτών για συνάντηση με τον Μητσοτάκη - «Υπάρχουν όροι»

Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποδεχθεί πρόσωπα που ανήκουν στη σφαίρα του παραβατικού ή έχουν απασχολήσει τις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για τη συνάντηση με τους αγρότες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι εξακολουθεί να ισχύει η ρητή προϋπόθεση οι δρόμοι να παραμένουν ανοιχτοί.

Η διαπραγμάτευση με τους αγροτοσυνδικαλιστές θα πραγματοποιηθεί σε μικρές ομάδες, με περιορισμένη συμμετοχή παρατηρητών όπου κριθεί απαραίτητο. Οι όροι που είχαν τεθεί από την αρχή για τον τρόπο διεξαγωγής του διαλόγου παραμένουν: ολιγομελής σύνθεση και ενδεχομένως περιορισμένη παρουσία κάποιων παρατηρητών.

Δεν έχει καθοριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία για τον διάλογο, όπως επισημάνθηκε από αρμόδια στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μετά τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, οι συμμετέχοντες ανακοίνωσαν την απόφασή τους να προχωρήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση. Οι δύο αρχικές επιτροπές των 25 και 10 μελών που είχαν προταθεί από τους αγρότες θα συγχωνευθούν σε μία, συνολικού αριθμού 30 ατόμων.

Στην αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν 25 μέλη και θα παρίστανται 5 παρατηρητές, σχηματίζοντας το συνολικό σχήμα των 30 ατόμων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υποβλήθηκαν δύο προτάσεις: η πρώτη προέβλεπε συμμετοχή στον διάλογο παράλληλα με πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη την προσέλευση στον διάλογο χωρίς κινητοποιήσεις. Τελικά επικράτησε η δεύτερη επιλογή, σηματοδοτώντας την πρόθεση των αγροτών για θεσμικό διάλογο με την κυβέρνηση, εν αναμονή της επίσημης πρόσκλησης και του καθορισμού του ραντεβού με τον πρωθυπουργό.