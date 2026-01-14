Μαρούδας για βανδαλισμό των τρακτέρ: «Προβοκάτσια για να σπάσει το μπλόκο - Θα αποζημιωθούν»

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών, καθώς η συνάντηση μερίδας εκπροσώπων με τον Πρωθυπουργό πυροδότησε αντιδράσεις στο εσωτερικό του κινήματος.



Τη νύχτα που πέρασε, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στα τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στο ραντεβού στο Μαξίμου, σκίζοντας τα λάστιχά τους και γράφοντας τη λέξη «προδότες» πάνω στα οχήματα.



​Το περιστατικό καταδίκασε ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος ωστόσο διευκρίνισε πως οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι ενήργησαν αυτόβουλα.

«Δεν είχαν την έγκριση του μπλόκου, αλλά η πράξη είναι καταδικαστέα»

«Ναι, φυσικά είναι ένα καταδικαστέο φαινόμενο. Είναι, σκάσανε τα λάστιχα, η ζημιά στους δύο συναδέλφους που πήγαν χθες και συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό χωρίς να έχουν την έγκριση βεβαίως του μπλόκου της Νίκαιας, ούτε να εκπροσωπούν το μπλόκο, ούτε καν αγροτικό σύλλογο εκπροσωπούσαν» δήλωσε ο κ. Μαρούδας στο orange press agency, ξεκαθαρίζοντας όμως πως η βία δεν είναι λύση.

​Μάλιστα, ανακοίνωσε πως το κόστος των επισκευών θα καλυφθεί συλλογικά: «Ήδη έχει αναλάβει η συντονιστική επιτροπή να αποκατασταθούν οι ζημιές και θα πάρουν τα τρακτέρ όπως τα είχαν φέρει στο μπλόκο της Νίκαιας».

​«Προβοκάτσια για να σπάσει το μπλόκο»

​Ο κ. Μαρούδας απέδωσε το περιστατικό σε προσπάθεια υπονόμευσης του αγώνα, χαρακτηρίζοντάς το ως προβοκάτσια.

​«Το βασικό είναι όμως ότι μέσα από αυτό το σκηνικό, από αυτό το γεγονός, επιχειρείται -είναι μια προβοκάτσια, το καταγγέλλουμε δηλαδή- ότι επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να σπάσει το μπλόκο της Νίκαιας. Να υπάρξει εκφοβισμός... να δημιουργηθούν ερωτηματικά και να σπάσει το μπλόκο της Νίκαιας.

Γιατί το μπλόκο της Νίκαιας ενοχλεί, είναι μεγάλο μπλόκο, είναι στην καρδιά του αγροτικού κινήματος» τόνισε χαρακτηριστικά.



​Πρόταση για κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα

​Κοιτώντας την επόμενη μέρα, ο Ρίζος Μαρούδας προανήγγειλε κλιμάκωση με μαζική κάθοδο στην πρωτεύουσα, εφόσον εγκριθεί από την πανελλαδική σύσκεψη.



​«Κάθοδος στην Αθήνα με τρακτέρ, με αυτοκίνητα, με λεωφορεία, με τρένα, συν γυναιξί και τέκνοις... ένα μεγάλο συλλαλητήριο, ζητώντας συνάντηση από την κυβέρνηση. Αφού η κυβέρνηση δεν αποδέχεται την πρόσκλησή μας για διάλογο, πάμε εκεί, να πάμε να μας συναντήσει ούτως ή άλλως» ανέφερε.



​Διευκρίνισε, τέλος, πως η μορφή της κινητοποίησης θα αποφασιστεί συλλογικά σήμερα:

«Ναι, εμείς έχουμε αυτό το σκοπό δηλαδή να πάμε και με τα τρακτέρ, αλλά αυτό θα αποφασίσει σήμερα η πανελλαδική. Αυτό είναι μια πρόταση απλά του μπλόκου της Νίκαιας».