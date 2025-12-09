Τι δείχνουν τα μοντέλα για τον καιρό των Χριστουγέννων: Η θερμοκρασία και το «ήπιο φθινόπωρο»

Χριστούγεννα με ήπιο καιρό βλέπει σύμφωνα με τις πρώτες του εκτιμήσεις ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με χειμωνιάτικες εισβολές να μην φαίνονται προς το παρόν στον ορίζοντα.

Τα μοντέλα για τον καιρό δείχνουν ότι τις επόμενες ημέρες οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε αυξημένα για την εποχή επίπεδα από 1,5 μέχρι 2,5 βαθμούς Κελσίου θυμίζοντας περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά «βαθύ» χειμώνα.

Πώς θα είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα

«Αδύναμες ή παροδικές φαίνονται να είναι οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα..."

Καλημέρα!

Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν αρκετά σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα.

Οι νύχτες μπορεί να παραμείνουν σχετικά “φυσιολογικές”, αλλά συνολικά η ανωμαλία θα βγει θετική.

Αυτό σημαίνει ότι, για την εποχή, οι μέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά "βαθύ" χειμώνα.

Δεν αποκλείονται σύντομες χειμωνιάτικες "ανάσες", αλλά το γενικό κλίμα παραμένει σταθερά ήπιο, σχετικά ζεστό και μακριά από πραγματικές χειμωνιάτικες εισβολές στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».