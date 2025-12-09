Μενού

Τι δείχνουν τα μοντέλα για τον καιρό των Χριστουγέννων: Η θερμοκρασία και το «ήπιο φθινόπωρο»

Χριστούγεννα με ήπιο καιρό φαίνεται πως θα κάνουμε φέτος σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Reader symbol
Newsroom
Χριστουγεννιάτικο δέντρο Πλατείας Συντάγματος
Χριστουγεννιάτικο δέντρο Πλατείας Συντάγματος | INTIME/ ΚΙΜΩΝΑΣ ΚΑΤΕΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Χριστούγεννα με ήπιο καιρό βλέπει σύμφωνα με τις πρώτες του εκτιμήσεις ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με χειμωνιάτικες εισβολές να μην φαίνονται προς το παρόν στον ορίζοντα.

Τα μοντέλα για τον καιρό δείχνουν ότι τις επόμενες ημέρες οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε αυξημένα για την εποχή επίπεδα από 1,5 μέχρι 2,5 βαθμούς Κελσίου θυμίζοντας περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά «βαθύ» χειμώνα.

Πώς θα είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα

«Αδύναμες ή παροδικές φαίνονται να είναι οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα..."
Καλημέρα!

Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν αρκετά σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα.

Οι νύχτες μπορεί να παραμείνουν σχετικά “φυσιολογικές”, αλλά συνολικά η ανωμαλία θα βγει θετική.

Αυτό σημαίνει ότι, για την εποχή, οι μέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά "βαθύ" χειμώνα.

Δεν αποκλείονται σύντομες χειμωνιάτικες "ανάσες", αλλά το γενικό κλίμα παραμένει σταθερά ήπιο, σχετικά ζεστό και μακριά από πραγματικές χειμωνιάτικες εισβολές στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ