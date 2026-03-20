Τη Δευτέρα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ταξί: Τι ισχύει για ανάκληση αδειών και ηλεκτρικά οχήματα

Εν μέσω της συνεχιζόμενης απεργίας των ταξί, ο το Υπουργείο Μεταφορών εισάγει τη Δευτέρα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών.

Κλείνοντας τη διαδικασία επεξεργασίας του νομοσχεδίου, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε αλλαγές που προέκυψαν από τη συζήτηση, «σε πνεύμα διαλόγου και με θετική διάθεση».

Νομοσχέδιο για ταξί: Αλλαγές στην ανάκληση άδειας - Ταχυφορτιστές στις πιάτσες

1. Στο Ποινικό Μητρώο των ταξί, και «ως ένδειξη καλής θέλησης», ο κ. Κυρανάκης κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 41. Με τη βελτίωση αυτή, στις αμετάκλητες καταδίκες που επιφέρουν ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ, δεν θα περιλαμβάνεται η "παρακώλυση συγκοινωνιών" ώστε «να μην συνδέεται (η ανάκληση της άδειας) με οποιαδήποτε απεργιακή κινητοποίηση. Προφανώς, όμως, «παραμένουν οι ρυθμίσεις για ξυλοδαρμό, βαριά και ελαφριά σωματική βλάβη» είπε ο κ. Κυρανάκης.

2. Ο αναπληρωτής υπουργός υιοθέτησε την πρόταση του κ. Μεϊκόπουλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, για να υπάρχει δυνατότητα ένστασης, μετά από ψηφιακή αξιολόγηση με το QR CODE, του επιβάτη στον οδηγό ταξί. «Το ακριβές κείμενο θα το καταθέσουμε στην Ολομέλεια» είπε ο κ. Κυρανάκης.

3. Επίσης, υιοθέτησε την πρόταση της ΚΕΔΕ, την οποία υποστήριξε και ο βουλευτής του ΚΚΕ, Β. Μεταξάς «για την αφαίρεση της εμπορικής εκμετάλλευσης των στάσεων από τον ΟΑΣΑ. Η εμπορική εκμετάλλευση παραμένει στους Δήμους όπως ήταν και πριν, παρόλα αυτά, μετά από δύο οχλήσεις του ΟΑΣΑ στους Δήμους για εγκαταλελειμμένες ή βανδαλισμένες στάσεις λεωφορείων, οι οποίες δεν επισκευάζονται, θα μπορεί ο ΟΑΣΑ να επεμβαίνει με δικό του συνεργείο και να δημιουργεί αξίωση οικονομική, ώστε ο Δήμος να πληρώνει μεταγενέστερα το τίμημα».

4. Υπενθύμισε τη ρύθμιση του νομοσχεδίου που απαντά στο αίτημα «να βάλουμε φορτιστές και στις πιάτσες». «Θα έχουμε εδώ στην Αθήνα, σε 10 πιάτσες που χειρίζεται ο ΟΑΣΑ, ταχυφορτιστές. Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες με τον ΔΕΔΔΗΕ, υπάρχουν ακόμη κάποιες αδειοδοτήσεις, που πρέπει να προχωρήσουν, και μέχρι τέλος του 2026 θα το έχουμε καταφέρει» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κων. Κυρανάκης.