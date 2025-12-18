Η μητέρα του 9χρονου που πήρε ψυχοφάρμακο: «Το σχολείο υποστηρίζει ότι αυτά που λέω δεν ισχύουν»

Εξιτήριο πήρε ο 9χρονος που έλαβε φάρμακο στα πλαίσια challenge με συμμαθητή του στο Αγρίνιο και η μητέρα του συγκλονισμένη περιέγραψε πώς έγινε το περιστατικό

Μιλώντας στο Action24 δήλωσε: «Το παιδί μου τώρα είναι πολύ καλά. Πήγα να το πάρω από το σχολείο και μου λέει ''μαμά θέλω να σου πω κάτι, ο φίλος μου ο Νίκος μου έδωσε ένα φάρμακο να πιω και ήπια λίγο''. Εκείνη τη στιγμή έτρεξα να πραλάβω το παιδί που έμενε λίγο πιο κάτω από το σπίτι μου, για να δω τι ακριβώς είναι το φάρμακο που έδωσε στο παιδί.

Το μόνο που σκέφτηκα μόλις το βρήκα για να τραβήξω φωτογραφία στο νοσοκομείο για να μου πουν τι είναι. Πήγα στο σχολείο να δω αν το φάρμακο ήταν αυτό που είχε το παιδί στα χέρια του. Ήταν ένα ψυχοφάρμακο».

Μητέρα 9χρονου: «Είπε στο παιδί μου ''αν είσαι μάγκας πιες το και εσύ''»

«Οι γονείς του άλλου παιδιού δεν έχουν επικπινωνήσει μαζί μου. Το μόνο που ξέρω είναι ότι το παιδί είπε στο παιδί μου ''κοίτα τι φάρμακο πίνω αν είσαι μάγκας πιες το και εσύ''.

Το παιδί μου δεν σκέφτηκε κάτι εκείνη τη στιγμή. Οι γιατροί το μόνο που μου είπαν είναι ότι είτε λίγη να ήταν η ποσότητα είτε πολλή κατευθείαν πρέπει να πάμε στο κέντρο δηλητηριάσεων. Αυτό το φάρμακο είναι για ειδικά παιδιά.

Έγινε πλύση στομάχου. Το φάρμακο είανι σημαντικές διαταρραχές, για σχιζοφρένεια, για διάφορα προβλήματα».

Αγρίνιο: Διαψεύδει τη μητέρα το σχολείο

«Εγώ όταν πήγα στο σχολείο με τη φωτογραφία του φαρμάκου το μόνο πράγμα που μου είπε η διευθήντρια ήταν ''ηρεμήστε κυρία μου, πρποφανώς για να το έχει το παιδί μαζί του είναι αντιβίωση. Δεν θα πάθει κάτι το παιδί σας.

Τη ρώτησα αν γνωρίζει πώς το φαάρμακο βρέθηκε εκεί και μου είπε ότι οι γονείς του άλλου παιδιού είπαν ότι κοιμήθηκε στη γιαγιά του και τον παππού του και μετά το φάρμακο ήταν μέσα στην τσάντα του» είπε η μητέρα με τη δημοσιογράφο να επισημαίνει ότι αν κάποιος μαθητής έχει πρόβλημα το φάρμακο πρέπει να έχει η καθηγήτρια διότι το παιδί απαγορεύεται να φέρει μαζί του φάρμακα.

Σήμερα έστειλαν mail σε όλους τους γονείς ότι είναι παραπληροφόρηση αυτά που λέω εγώ και ότι δεν ισχύουν και ότι αυτό δεν έγινε ποτέ στο σχολείο. Όταν πήγα στο σχολείο όμως μου είπαν ότι το είδαν το φάρμακο και το πήραν από το παιδί», δήλωσε η μητέρα του 9χρονου.

