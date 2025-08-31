Τι έιναι το φαινόμενο «Overshooting Top» που «χτύπησε» την Κέρκυρα - Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Απίστευτες εικόνες έκαναν το γύρο του διαδικτύου εχθές από την Κέρκυρα, με τις πλυμμήρες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουν πλήξει το νησί.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, μέσω ανάρτησης εξήγησε τι είναι το φαινόμενο «Overshooting Top», που έπληξε το νησί. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που δημιουργεί ισχυρούς ανέμους, διακυμάνσεις πίεσης, ηλεκτρικά φορτία και ακραία φαινόμενα χαλαζιού ή υδροστροβίλων.

✅Οι αναφορές του @Starchannelnew1 που μιλούν για ξεριζωμένα δέντρα στη Δυτική Μακεδονία, πτώση εξέδρας στα Ιωάννινα και ακόμη υδροστρόβιλο — ένδειξη ότι τα φαινόμενα είχαν πολύ ισχυρή κατακόρυφη ανάπτυξη και έντονη ηλεκτρική/τροφοδοτική δραστηριότητα. Από το μεσημβρινό δελτίο… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 30, 2025

Μάλιστα, επεσήμανε ότι, πρόκειται για ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο. Οπως εξηγεί σε ανάρτηση «η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C που σημαίνει ότι η κορυφή ανέβηκε περίπου 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση.

Η τιμή –11.24 °C αναφέρεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας του νέφους (στην κορυφή του) και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στο ύψος της τροπόπαυσης. Δηλαδή το νέφος είναι 11.24 °C ψυχρότερο από την τροπόπαυση. Αυτό μεταφράζεται σε σημαντική υπέρβαση: συνήθως τέτοιες αποκλίσεις αντιστοιχούν σε κορυφές που έχουν ανέβει 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση.

Άρα η καταιγίδα δεν σταμάτησε στην τροπόπαυση αλλά συνέχισε δυναμικά πιο ψηλά, διαπερνώντας τη στρατόσφαιρα, επειδή η ισχυρή ανοδική ροή (updraft) είχε αρκετή ορμή ώστε να ξεπεράσει το «καπάκι» της ατμόσφαιρας», εξηγεί.