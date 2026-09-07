Tι είναι το Greecemaxxing, η ατάκα που λατρεύουν όλοι οι τουρίστες

Όλα είναι "maxxing" και "mogging" στα social media του 2026, τουλάχιστον σε αυτά που έχουν επιρροές από ακροδεξιούς ινφλουένσερς, οπαδούς της απόλυτης τελειότητας. To mogging περιγράφει ένα μοτίβο αποσύνθεσης, κάτι που είναι αρκετά ατελές και «απεριποιήτο» (μπορεί να είναι απλά και ένα άτομο που έχει ξυπνήσει και έχει φωτογραφηθεί χωρίς μεήκαπ). Το maxxing είναι μια διαδικασία όπου το άτομο ξεπερνάει τον εαυτό του, βελτιώνεται διαρκώς, αγγίεζει το αψεγάδιαστο.

Κάπως έτσι, από τουρίστες προερχόμενους κύριως από την Βόρεια Αμερική, δημιουργήθηκε ο ορισμός greecemaxxing, δηλαδή όταν «καταναλώνεις» τόση Ελλάδα που αναβαθμίζεσαι μέσα από την καλοκαιρινή δροσιά της και τις εικόνες της.

Είναι ένα «φλεξάρισμα» των ανθρώπων που βιώνουν για πρώτη φορά το ελληνικό καλοκαίρι, μια χρήση ενός όρου με υπερ-συντηρητικές καταβολές, που εδώ μετατρέπεται σε καλλυντικό, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες. Όλα θα τα ακούσουμε, στο μεγάλο ελληνικό καλοκαίρι των εκατομμυρίων τουριστών από όλο πια, τον κόσμο.