Τι είναι το Sweat Jetting, η νούμερο ένα ταξιδιωτική τάση της χρονιάς

Αρκετοί πιστεύουν μέχρι και σήμερα ότι το ιδανικό ταξίδι περιλαμβάνει ξύπνημα χωρίς ξυπνητήρι και χαλάρωση στην ξαπλώστρα ή περιήγηση στα αξιοθέατα. Το sweat jetting, η νέα ταξιδιωτική τάση που έχει κάνει δυναμική εμφάνιση τα τελευταία χρόνια, έρχεται να αλλάξει αυτή την εικόνα.
Στην ουσία περιγράφει έναν τρόπο ταξιδιού στον οποίο η άσκηση, η περιπέτεια και η ευεξία δεν είναι απλώς μέρος των διακοπών, αλλά ο λόγος για τον οποίο οι ταξιδιώτες επιλέγουν έναν προορισμό. Η χαλάρωση και η εξερεύνηση μπορούν να συνδυαστούν πλέον με την άσκηση και την ευεξία.
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