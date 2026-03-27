«Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ»: Όλα όσα κατέθεσε στο Λιμενικό ο 45χρονος που «μπούκαρε» γυμνός στην καμπίνα μαθητριών

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σε πλοίο σχολικής εκδρομής, όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών. Ο 45χρονος μεταξύ άλλων «έριξε την ευθύνη» στο αλκοόλ που είχε καταναλώσει λίγο πριν το περιστατικό.

Ο θύτης φέρεται μάλιστα, να έχει νοσηλευτεί δύο φορές εξαιτίας του εθισμού του στο ποτό.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με το Mega, δήλωσε: «Δεν ήξερα τα παιδιά, ούτε ότι ήταν μαθητές. Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ. Με χτύπησαν, εγώ δεν τους πείραξα.

Ήμουν μαζί με συναδέλφους μου και πίναμε στο σαλόνι, γύρισα στην καμπίνα για ύπνο, δεν θυμάμαι γιατί βρέθηκα στην καμπίνα τους. Ζητώ συγγνώμη», δήλωσε. \

Διαψεύδει μαθητής: «Είπε στα κορίτσια ''θα δεις τώρα τι θα σας κάνω''»

Ωστόσο, ο μαθητής που ξυλοκόπησε τον 45χρονο διαψεύδει τα όσα είπε, λέγοντας ότι: «'Έτσι όπως περπατάγαμε ακούμε από τον διάδρομο ωνές και βλέπουμε κορίτσια από το δικό μας σχολείο να τρέχουν προς το μέρος μας και έτσι όπως βλέπαμε τις κοπέλες απλά πάμε προς τον διάδρομο. που έτρεχαν και βλέπουμε έναν γυμνό άνδρα απέναντι από το δωμάτιό τους.

Είχε μπει μέσα στο δωμάτιο των κοριτσιών, ήταν λίγο ανοιχτή η πόρτα. Μπήκε και έκλεισε την πόρτα. Τα κορίτσια δεν κατάλαβαν στην αρχή ποιος ήταν και μόλις τον είδε μια κοπέλα άρχισε να του λέει τι κάνεις; και του φωνάζει τι κάνεις; είδαν ότι ήταν γυμνός και αυτός λέει: θα δεις τώρα τι θα κάνω.

Ψάχναμε κάρτα για τη ρεσεψιόν για να μπούμε στο δωμάτιό του να δούμε τι και πώς έγινε και άνοιξε την πόρτα από μόνος του και πήγε να μας επιτεθεί. Πήγε μα μας επιτεθεί και έτσι αμυνθήκαμε και εμείς.

Ήταν ολόγυμνος, μετά έτρεχε στους διαδρόμους και έτσι όπως έτρεχε στους διαδρόμους κάπως έπεσε κάτω. Δεν τον χτυπήσαμε πολύ, αμυνθήκαμε, καταλαβαίνετε. Πήγε να μας επιτεθεί και αμυνθήκαμε.

Ήταν στο πάτωμα στο διάδρομο και του είπαμε δεν θα σηκωθείς μέχρι να έρθει κάποιος από τη ρεσεψιόν. Μετά ήρθαν από τη ρεσεψιόν. Ήρθε και το Λιμενικό και τον πήγαν κάτω. Στην αρχή δεν ανταποκρινόταν σε αυτά που του λέγανε αλλά μετά ήρθε και τον μάζεψαν. Τα κορίτσια ήταν χάλια», είπε ο μαθητής.



