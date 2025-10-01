Όλοι γνωρίζαμε πως την Ελλάδα θα χτυπήσει η κακοκαιρία τύπου «Π» από αύριο, Πέμπτη (2/10), πλέον όμως οι προβλέψεις είναι αρκετά ώριμες για να ξέρουμε τι επιφυλάσσει ακριβώς.

«Ύπουλη και επικίνδυνη κακοκαιρία εξαιτίας της ζεστής θάλασσας», τη χαρακτηρίζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ενημερώνοντας πως τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι:

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη από νωρίς το πρωί στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια. Την Παρασκευή σε Μακεδονία -Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Φαινόμενα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές.

Κακοκαιρία «Π»: Βροχές, κρύο, χαλάζι - Τι περιμένει η Αττική

Ο κ. Τσατραφύλλιας συνεχίζει την πρόγνωση αναφέροντας: «Θυελλώδεις άνεμοι κυρίως σε Ιόνιο και νότιο Αιγαίο. Πτώση θερμοκρασίας μέχρι 8 βαθμούς και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά (μεσάνυχτα Πέμπτης 1300m).

Αττική: Πέρασμα ισχυρής καταιγίδας την Πέμπτη 2/10/25 τις μεσημεριανές ώρες.

Η θερμοκρασία της θάλασσας παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας κακοκαιρίας (χαμηλού βαρομετρικού) και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της. Ειδικότερα:

Ενίσχυση (βάθυνση χαμηλού):

Όταν η θάλασσα είναι ζεστή, εξατμίζεται περισσότερη υγρασία, τροφοδοτείται το σύστημα με λανθάνουσα θερμότητα καθώς οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε σύννεφα/βροχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη ανάπτυξη νεφών, ισχυρότερες βροχοπτώσεις και βάθυνση του χαμηλού.

Τροποποίηση κίνησης:

Η θέρμανση της ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια μπορεί να αλλάξει την κατανομή πιέσεων και θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τους ανέμους και κατ’ επέκταση την τροχιά του χαμηλού. Ένα θερμό θαλάσσιο υπόβαθρο μπορεί να "τραβήξει" το σύστημα πιο νότια ή ανατολικά από ό,τι θα αναμενόταν».