Τι φέρνει η πλατφόρμα «Railway.gov.gr» για την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο

Σε παραγωγική λειτουργία για χρήση και από το επιβατικό κοινό μπήκε από χθες το απόγευμα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Railway.gov.gr για τον σιδηρόδρομο.

τρένο Θεσσαλονίκη
Τρένο στη Θεσσαλονίκη | In Time / Αλέξανδρος Αβραμίδης
Σε παραγωγική λειτουργία για χρήση και από το επιβατικό κοινό και τους πολίτες (μέσω κινητού) μπήκε από χτες το απόγευμα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Railway.gov.gr, η οποία υπό μία ευρύτερη έννοια, αναμένεται να αποτελέσει μια επιπλέον «δικλείδα» ασφαλείας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Πρόκειται για ένα νέο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας που αρχικά μπαίνει σε εφαρμογή στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη τη σύγκρουση τρένων, όπως τουλάχιστον ανέφερε χτες ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, κ. Κ. Κυρανάκης.

ΕΛΛΑΔΑ