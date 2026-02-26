Τι φέρνει η πλατφόρμα «Railway.gov.gr» για την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο

Σε παραγωγική λειτουργία για χρήση και από το επιβατικό κοινό και τους πολίτες (μέσω κινητού) μπήκε από χτες το απόγευμα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Railway.gov.gr, η οποία υπό μία ευρύτερη έννοια, αναμένεται να αποτελέσει μια επιπλέον «δικλείδα» ασφαλείας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.
Πρόκειται για ένα νέο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας που αρχικά μπαίνει σε εφαρμογή στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη τη σύγκρουση τρένων, όπως τουλάχιστον ανέφερε χτες ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, κ. Κ. Κυρανάκης.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Ρούλα Πισπιρίγκου: Αίτημα να περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας - «Σκέψη για κατ' οίκον έκτιση»
- «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου»: Εννέα χρόνια από το δυστύχημα στην Αθηνών–Λαμίας με την Porsche
- Ένοχοι οι τέσσερις «εγκέφαλοι» για τις υποκλοπές με Predator: «Τα εγκλήματα αντιστοιχούν σε 87 θύματα»
- Πέθανε η Αντιγόνη Πανέλλη: Θρήνος για την απώλεια στον δημοσιογραφικό κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.