Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου - Ποια θα είναι ανοιχτά

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα αυτή την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, με αφορμή την Black Friday 2025 και το Cyber Monday 2025. Πολλοί όμως πολίτες αναρωτιούνται τι θα γίνει με τα σούπερ μάρκετ.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ στις 30 Νοεμβρίου

Οι μεγάλες αλυσίδες θα παραμείνουν κλειστές και ως εκ τούτου τα καταστήματα Σκλαβενίτης, MyMarket, Μασούτης, Γαλαξίας και ΑΒ Βασιλόπουλος δεν θα ανοίξουν στις 30 Νοεμβρίου.

Σούπερ μάρκετ τύπου franchise, όπως τα AB Shop&Go και MyMarket Local, καθώς και μικρότερες αλυσίδες όπως τα Ok! Markets, θα λειτουργήσουν κανονικά την Κυριακή που μεσολαβεί μεταξύ Black Friday και Cyber Monday.

Η πολιτική λειτουργίας μπορεί να διαφοροποιείται από κατάστημα σε κατάστημα, ανάλογα με την περιοχή και την εκάστοτε διοίκηση, τόσο ως προς το αν θα ανοίξουν όσο και ως προς το ωράριο, το οποίο ενδέχεται να κυμαίνεται από 08:00 έως 23:00.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι καταναλωτές καλούνται να επιβεβαιώσουν εγκαίρως τη λειτουργία του τοπικού franchise σούπερ μάρκετ της περιοχής τους.

Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το 2025 τα καταστήματα επιτρέπεται να λειτουργήσουν νόμιμα και προαιρετικά σε τέσσερις Κυριακές υψηλής αγοραστικής κίνησης:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Πρόκειται για ημερομηνίες που παραδοσιακά παρουσιάζουν αυξημένη εμπορική δραστηριότητα και έντονο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές.

Το ωράριο των καταστημάτων την Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα καταστήματα θα έχουν πιθανότατα ωράριο 11:00 με 18:00 ενώ τα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 8 το βράδυ.

