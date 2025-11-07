Τι ήταν «η βολίδα της 6ης Νοεμβρίου»: Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί το φαινόμενο που είδαμε στον ουρανό

Όσοι ήταν τυχεροί παρατήρησαν εχθές (6/11) τη «βολίδα» στον αττικό ουρανό, ένα σπάνιο φαινόμενο ονόματι μετέωρο.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κουδάς εξήγησε μέσω ανάρτησης στο Facebook, τι αντικρίσαμε εχθές στις 20:00 το βράδυ.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η βολίδα της 6ης Νοεμβρίου 2025: Πολλοί ίσως χθές 6 Νοεμβρίου αντίκρυσαν ένα μετέωρο ( βολίδα) πάνω από την χώρα μας γύρω στις 8 το βράδυ . Αδιάψευστος μάρτυρας τα video που τράβηξαν η Web Camera του Meteo Acharnes και του Ilioupoli Sky».

Στην ανάρτηση του, παραπέμπει και στο άρθρο του όπου αναφέρεται: «Μετέωρο είναι το φωτεινό είναι το φωτεινό φαινόμενο που προκύπτει από την είσοδο ενός στερεού σώματος από το διάστημα στην ατμόσφαιρα της Γης, ενώ μετεωροειδές λέμε το στερεό σώμα από το οποίο προκύπτει το μετέωρο. Η βολίδα όπως η σημερινή είναι το μετέωρο του οποίου η λαμπρότητα φτάνει ή ξεπερνά αυτή των λαμπρότερων πλανητών.

Θεωρώντας λοιπόν ότι ο λαμπρότερος πλανήτης, η Αφροδίτη, στην λαμπρότερη φάση της έχει μέγεθος -4,7, μπορούμε να πούμε ότι βολίδες είναι τα μετέωρα για τα οποία m ≤ – 4,7. Τέλος ο μετεωρίτης είναι το τμήμα του μετεωροειδούς το οποίο δεν εξαερώνεται, αλλά φτάνει μέχρι την επιφάνεια της Γης», εξηγεί.



