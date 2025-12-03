Τι καιρό θα έχουμε τα Χριστούγεννα: Η πρώτη εκτίμηση από τον Σάκη Αρναούτογλου

Ξεκαθαρίζοντας ότι, δεν πρόκειται για πρόγνωση αλλά εκτίμηση, ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, ανέφερε ένα πιθανό σενάριο για τον καιρό τα Χριστούγεννα.

Στο διαδικτυακό του βίντεο, αφού ανέλυσε τον καιρό αυτής της εβδομάδας επιβεβαιώνοντας τα σενάρια για κακοκαιρία, προχώρησε στο τι φαινόμενα θα σημειωθούν τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος δήλωσε: «Μου ζητήσατε πολλές φορές να σας βγάλω μια αναλογική πρόγνωση για τα Χριστούγεννα.

Ξέρετε ότι δεν κάνω πρόγνωση, είναι εκτίμηση. Είναι αναλογική, οπότε ξέρετε ότι βασίζομαι σε καταστάσεις καιρικές του παρελθόντος. Κάθε χρόνο προσπαθώ. Έχει κάποια βάση. Πάντα πειραματικά.

Δεν σημαίνει ότι πρέπει να προγραμματίσετε τις ημέρες σας σύμφωνα με αυτό που θα σας δείξω.

Από τις 7 Δεκεμβρίου, φαίνεται η κακοκαιρία να αρχίσει να υποχωρεί από τα βορειοδυτικά στα νοτιοανατολικά. Μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη η αναλογική πρόγνωση μας δείχνει πώς θα πάμε μέχρι και τα Χριστούγεννα», δήλωσε και παρέθεσε τον παρακάτω χάρτη για να τον ερμηνεύσουν όσοι τον παρακολουθούν.

Χάρτης με τάση καιρού για τον Δεκέμβριο | Ο καιρός - Σάκης Αρναούτογλου@YouTube



Αξίζει να σημειωθεί ότι στον χάρτη οι ενδείξεις σημαίνουν:

Μπλε / Σκούρο μπλε: χαμηλά γεωδυναμικά: πιο ψυχρές μάζες / πιθανή κακοκαιρία.

πιο ψυχρές μάζες / πιθανή κακοκαιρία. Ανοιχτό πράσινο – κίτρινο : πιο ουδέτερες συνθήκες.

: πιο ουδέτερες συνθήκες. Πορτοκαλί / Κόκκινο: υψηλά γεωδυναμικά - ζεστότερες αέριες μάζες / αντικυκλωνικές συνθήκες.

Στην Ελλάδα όπως φαίνεται κυριαρχούν οι μπλε αποχρώσεις. Κοινώς, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και κακοκαιρία, τις ημέρες τον γιορτών.