Τι καιρό θα κάνει το Πάσχα; Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Καθώς πλησιάζουμε προς την κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας και την Κυριακή του Πάσχα, το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στις καιρικές συνθήκες. Θα σουβλίσουμε με λιακάδα ή θα χρειαστούμε ομπρέλες;

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, μέσα από την ανάλυση του μετεωγράμματος για την Αθήνα, ρίχνει φως στην εξέλιξη του καιρού, προβλέποντας ένα σκηνικό δύο ταχυτήτων.

Ανοιξιάτικη ζέστη μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη

Το πρώτο μισό της Μεγάλης Εβδομάδας αναμένεται να κυλήσει με ιδανικές, ανοιξιάτικες συνθήκες. Σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Κολυδά, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία.

Μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια θα κυμανθούν σε πολύ ευχάριστα επίπεδα, φτάνοντας τους 22°C με 23°C (καθώς στα 850 hPa η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 9–10°C).

Αν σχεδιάζετε εξορμήσεις από τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά, καλό είναι να έχετε μαζί σας ένα πιο ζεστό μπουφάν. Το μετεώγραμμα δείχνει μια ξεκάθαρη αλλαγή του σκηνικού το διάστημα μεταξύ 10 και 12 Απριλίου.

Το κυρίαρχο σήμα των προγνωστικών μοντέλων δείχνει πτώση. Δεν μιλάμε για ακραίο ψύχος, αλλά για μια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με την πρόσκαιρη ζέστη των προηγούμενων ημερών.

Οι πιθανότητες για αυτή την πτώση από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και το Μεγάλο Σάββατο είναι ιδιαίτερα υψηλές, αγγίζοντας το 70–80%.

Τι θα γίνει την Κυριακή του Πάσχα – Υπάρχει κίνδυνος βροχής;

Το μεγάλο ερώτημα για το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία παραμένει ανοιχτό, καθώς όσο απομακρυνόμαστε χρονικά, η προγνωστική αβεβαιότητα μεγαλώνει. Για την Κυριακή του Πάσχα, τα δεδομένα διαμορφώνονται ως εξής:

Θερμοκρασία: Η βεβαιότητα για τη διατήρηση του ψυχρού σκηνικού πέφτει στο 50–60%, λόγω αυξημένης διασποράς στα προγνωστικά μοντέλα.

Βροχές και αστάθεια: Το σήμα για βροχές παραμένει από ασθενές έως μέτριο.

Συγκεκριμένα:

Για το Μεγάλο Σάββατο, η πιθανότητα τοπικών φαινομένων βρίσκεται στο 30–40%.

Για την Κυριακή του Πάσχα, το ενδεχόμενο βροχής είναι ακόμη πιο αβέβαιο, συγκεντρώνοντας μικρές πιθανότητες, της τάξης του 25–35%.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά και ο κ. Κολυδάς στο προσωπικό του μετεωρολογικό σκεπτικό, η πιο ασφαλής και αξιόπιστη πρόγνωση περιορίζεται μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη, προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες από τα μακροπρόθεσμα (και πιο αβέβαια) στοιχεία.