Tι καιρό θα κάνει την 25η Μαρτίου: Πώς θα γίνουν οι παρελάσεις και πού θα βρέχει έντονα

Ο Μάρτης...«γδάρτης» δεν θα λυπηθεί φέτος ούτε την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, καθώς ο καιρός της ημέρας θα ρέπει προς τον χειμώνα, εν μέσω διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας.

Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στο OPEN, το σκηνικό του καιρού αλλάζει ριζικά, με βροχές, χιονοπτώσεις και ισχυρούς βοριάδες, κυρίως στο Αιγαίο, ενώ η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις.

Το πρώτο κύμα έχει ήδη ξεκινήσει, κινούμενο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με κύριο αίτιο ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα νότια της Ιταλίας. Το σύστημα αυτό θα κινηθεί μέσω των νότιων παραθαλάσσιων περιοχών της χώρας, θα επηρεάσει την Κρήτη και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Κύπρο.

Καιρός την 25η Μαρτίου: Βγάλτε γαλότσες για την παρέλαση

Αν και δεν αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα από το πρώτο κύμα, η διαφορά βαρομετρικών πιέσεων θα ενισχύσει τους βοριάδες στο Αιγαίο, μεταφέροντας σταδιακά ψυχρότερες αέριες μάζες.

Σήμερα Τρίτη (17/3), νεφώσεις θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, με βροχές αρχικά στα δυτικά και σταδιακή μετατόπιση προς τα νότια, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, αναμένονται τοπικές νεφώσεις με βροχές από το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, οι συννεφιές θα συνοδεύονται από ασθενείς βροχές, κυρίως γύρω από τον Θερμαϊκό, με τη θερμοκρασία έως τους 15 βαθμούς.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας σχηματίζεται στο βόρειο Ιόνιο και αναμένεται να κινηθεί προς τα νότια και ανατολικά, επηρεάζοντας εκ νέου τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας. Αυτό το σύστημα θα είναι πιο ισχυρό, φέρνοντας εντονότερες βροχές και πιο χειμωνιάτικες συνθήκες.

Ωστόσο, η αστάθεια δεν φαίνεται να υποχωρεί για μεγάλο διάστημα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει και την 25η Μαρτίου.

Παρά τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ο καιρός αναμένεται βροχερός σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες αστάθειας για τις παρελάσεις της εθνικής εορτής.

