Καλαμαριά: Έρευνα για τον τρίτο εμπλεκόμενο στη δολοφονία του 20χρονου - Τι λέει η Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στην υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας πως η έρευνα έχει επικεντρωθεί στον εντοπισμό του τρίτου ατόμου που εμπλέκεται στο περιστατικό.

Μιλώντας στο OPEN, σημείωσε πως μπορεί να έχει εντοπιστεί ο άνθρωπος που μαχαίρωσε και σκότωσε τον νεαρό κι άλλο ένα άτομο, που κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, αλλά η έρευνα δεν σταματά.

«Η έρευνα της αστυνομίας δεν σταματά. Προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε από το βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία και το δεύτερο άτομο» που αποτυπώνεται να βρίσκεται στο σημείο της δολοφονίας.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, σημείωσε πως σημασία έχουν και τα όσα θα πει στην απολογία του ο δεύτερος συλληφθείς, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές.

Σε ερώτηση για το εάν ήταν μόνο οπαδικό το κίνητρο, η ίδια στάθηκε στο πόσο εύκολα αφαιρέθηκε η ζωή ενός νέου ανθρώπου, ανεξαρτήτως κινήτρου.

«Πλέον πρέπει να μιλάμε με διώξεις. Υπάρχει δίωξη για ανθρωποκτονία στον δράστη της δολοφονίας. Να επιμείνουμε ότι πρόκειται για δολοφονία ενός 20χρονου. Ένα νεαρό άτομο, με τόση ευκολία, φέρει ένα όπλο πάνω του και αφαιρεί τη ζωή ενός 20χρονου, όποιο κι αν είναι το κίνητρο» είπε, ειδικότερα.

Τέλος και σχετικά με τα όσα δηλώνει ο δράστης στις Αρχές, επεσήμανε πως «προσπαθεί να υποστηρίξει τη θέση του, αλλά η αστυνομία δεν θεωρεί δεδομένα αυτά που λέει στην απολογία του».