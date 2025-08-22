Τι κοινό έχουν Tom Greenwood και Boris Johnson: Η σωτήρια επέμβαση στην Εύβοια το 2024

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε ο Βρετανός μεγιστάνας Tom Greenwood (Τομ Γκρίνγουντ) στη Μύκονο, συνέβη σχεδόν ένα χρόνο μετά την περιπέτεια υγείας του γιού του πρώην Βρετανού Πρωθυπουργού Boris Johnson (Μπόρις Τζόνσον) στην Εύβοια κατά τη διάρκεια των περσινών τους οικογενειακών διακοπών.



Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός είναι δηλωμένος λάτρης της Ελλάδας και έρχεται συχνά στην πατρίδα μας για διακοπές, περνώντας μεγάλα διαστήματα στην Εύβοια, στο Πήλιο και σε άλλες τουριστικές περιοχές.

Πέρσι στις 25 Αυγούστου, ο Boris Johnson συνόδευσε τον γιο του μετά από ένα ατύχημα που είχε στο νοσοκομείο Καρύστου. Εκεί το ιατρικό προσωπικό περιέθαλψε το παιδί του και ο ίδιος, απόλυτα ικανοποιημένος από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας έκανε μία ανάρτηση αποδίδοντας τα εύσημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Tom Greenwood - Boris Johnson: Αναπόφευκτοι παραλληλισμοί

Μόλις πέντε ημέρες πριν ολοκληρωθεί ένας χρόνος από εκείνο το συμβάν καταγράφηκε το σοβαρό τροχαίο στο νησί των ανέμων, τη Μύκονο με θύμα τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Tom Greenwood που υπέστη σοβαρότατες κακώσεις.

Στο πρόσφατο συμβάν, η παρέμβαση του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπήρξε κρίσιμη προκειμένου να μεταφερθεί ο πολυτραυματίας σε νοσοκομείο του λεκανοπεδίου Αττικής, όταν το ιδιωτικό ελικόπτερο που καλύπτονταν από το ασφαλιστικό του συμβόλαιο αρνήθηκε να τον παραλάβει.

Η διακομιδή του Βρετανού κροίσου έγινε με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, και ο ασθενής σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο γενικό κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να υπογραμμίζουν συγκρατημένα ότι έχουν σταθεροποιήσει την κατάσταση του, η οποία ωστόσο παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή.



Η τραγική ειρωνεία είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις, τα ατυχήματα επί ελληνικού εδάφους μέσα στο κατακαλόκαιρο συνέβησαν σε ξένους πολίτες εκείνης της χώρας που είχε κάποτε το πιο κραταιό σύστημα υγείας στην Ευρώπη.

Ωστόσο, από εκείνα τα χρόνια πολλά έχουν αλλάξει και το NHS παρουσιάζει σωρεία προβλημάτων. Η βασική αιτία είναι πως το βρετανικό σύστημα υγείας ακολούθησε για χρόνια την λογική του αυστηρού gate keeping, εμποδίζοντας την είσοδο στο νοσοκομείο για ασήμαντες αιτίες, στους πολίτες και απαιτώντας να υπάρχει σχετικό παραπεμπτικό από τον οικογενειακό ιατρό.

Σήμερα, στα ΤΕΠ των νοσοκομείων της Μ. Βρετανίας οι αναμονές παραμένουν μεγαλύτερες των 9 ή των 10 ωρών, ενώ εκατομμύρια περιστατικά περιμένουν στη λίστα για τα ψυχρά (όχι επείγοντα) χειρουργεία.

Βέβαια η Μ.Βρετανία έχει πληθυσμό λίγο πάνω από 68 εκατ πολίτες - οπότε οι καθυστερήσεις είναι και ανάλογες του όγκου.