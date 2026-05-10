Τι μπορεί να κάνει ένα πλωτό drone καμικάζι σαν αυτό που εντοπίστηκε στη Λευκάδα;

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει το πλωτό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πρόκειται για ένα drone usv magura, ουκρανικής σχεδίασης. Όπως επισημαίνει το Mega, το εν λόγω drone παρουσιάστηκε πριν δύο χρόνια και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

Το γεγονός ότι είναι «σχεδόν αόρατο» στα ρατντάρ, προκύπτει από το γεγονός ότι είναι σχεδίασης stealth. Έχει μήκος 5,5 μέτρων και μπορεί να κουβαλήσει από 300 έως 320 κιλά, ενώ μπορεί να φτάσει έως και 78 χιλιόμετρα την ώρα. Η επιχειρησιακή του εμβέλεια μάλιστα φτάνει στα 800 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης: «Είδαμε έναν μαύρο όγκο μέσα στη νύχτα, να κάνει κύκλους χωρίς φώτα»: Τι αποκάλυψε ο ψαράς που βρήκε το drone στη Λευκάδα

Αυτά τα συστήματα μπορεί επίσης να διαθέτουν ενσωματωμένη κεφαλή ή ωφέλιμο φορτίο, το οποίο προορίζεται να εκραγεί κατά τη διάρκεια της εμπλοκής.

Γιατί χρησιμοποιείται ένα drone καμικάζι τύπου USV MAGURA

Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι ένα drone αντίστοιχο με το ουκρανικής κατασκευής που βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος χρησιμοποιείται για:

Επιχειρήσεις καταστροφής

Αναγνώριση

Ηλεκτρονικό πόλεμο

Επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών

Τα εκρηκτικά, τοποθετούνται στην πλώρη και υπάρχουν αισθητήρες ενώ «κουμαντάρεται» και με τηλεχειρισμό.

Πώς ανιχνεύεται ένα πλωτό drone

Η ανίχνευση ενός πλωτού drone (USV) βασίζεται σε συνδυασμό τεχνολογιών ναυτικής επιτήρησης, καθώς τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν μικρό μέγεθος και μπορούν να μειώνουν το ηλεκτρομαγνητικό και ραντάρ ίχνος τους.

Χρησιμοποιούνται ναυτικά ραντάρ επιφανείας για τον εντοπισμό στόχων στη θάλασσα, ηλεκτροοπτικά και θερμικά συστήματα για οπτική επιβεβαίωση, καθώς και συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης όπως το AIS, ώστε να εντοπίζονται ύποπτα ή «σιωπηλά» σκάφη που δεν εκπέμπουν σήμα. Σε πιο εξειδικευμένο επίπεδο μπορούν να αξιοποιηθούν υδροακουστικά μέσα (sonar) και εναέρια μέσα επιτήρησης, όπως drones ή ελικόπτερα, που προσφέρουν καλύτερη εικόνα της θαλάσσιας περιοχής. Συμπληρωματικά, δορυφορική παρακολούθηση χρησιμοποιείται για ευρύτερη επιτήρηση και ανίχνευση κινήσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Οι πρακτικές αυτές περιγράφονται σε δημόσιες τεχνικές αναλύσεις και οδηγίες ναυτικής ασφάλειας από οργανισμούς όπως το NATO, το International Maritime Organization και το U.S. Naval Institute.