Τι να κάνεις αν το παιδί σου κλαίει όταν το αφήνεις στο σχολείο ή στο βρεφονηπιακό

Η πρώτη μέρα στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό είναι μια μεγάλη αλλαγή, τόσο για το παιδί όσο και για τον γονιό.

Δεν είναι σπάνιο να κλαίει το παιδί όταν το αφήνεις, καθώς βιώνει άγχος αποχωρισμού.

Αν κι εσύ αναρωτιέσαι «τι να κάνω αν το παιδί μου κλαίει στο σχολείο;» ή «πώς να το βοηθήσω στην προσαρμογή;», υπάρχουν πρακτικές συμβουλές που θα κάνουν τη διαδικασία πιο ομαλή για όλους.

