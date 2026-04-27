«Τι ομάδα είστε;»: Οπαδική επίθεση στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο τέσσερα άτομα

Ομάδα δέκα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε παρέα τεσσάρων ατόμων, ανέμεσά τους και ένας ανήλικος, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το περιστατικό, το οποίο γνωστοποιήθηκε σήμερα, έλαβε χώρα το Σάββατο (25/4), ε στο πάρκο της οδού Φιλελλήνων που βρίσκεται απέναντι από το 5ο Λύκειο Ηρακλείου, όπου καθόταν η παρέα των τεσσάρων.

Τα θύματα. σύμφωνα με το cretalive.gr, ήταν δύο 19χρονοι, ένας 21χρονος και ένας 17χρονος. Οι τέσσερις άνδρες, είδαν ξαφνικά μια ομάδα 10 ατόμων που φορούσαν κράνη και κουκούλες, με βάση την καταγγελία τους στις αρχές, να τους πλησιάζει. Οι δράστες φέρεται να ρώτησαν: «Τι ομάδα είστε;» και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν χτυπώντας τους. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ο 21χρονος και ο ένας 19χρονος οι οποίοι δικομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι γιατροί τους πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες, τους έκαναν ράμματα και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου που ερευνούν την υπόθεση, μετά την καταγγελία των τεσσάρων, αναζητούν κάμερες στην περιοχή, ενώ ψάχνουν τι ακριβώς προηγήθηκε του συμβάντος και αν πίσω από την επίθεση υποκρύπτεται κάτι άλλο.

