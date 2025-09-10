Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Πότε παίρνουν βιβλία οι μαθητές

Το πρωί της Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στις σχολικές μονάδες καθώς ανοίγουν τα σχολεία για τους μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, καθώς και για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου.

Δεν υπάρχει μία κοινή ώρα για την τέλεση του Αγιασμού, καθώς σχολείο έχει καταρτίσει το δικό του πρόγραμμα. Συνήθως αυτό είναι αναστημένο τόσο στη σχολική μονάδα όσο και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες προς ενημέρωση γονέων και μαθητών.

Στην τελετή καλούνται να παραβρεθούν όλοι οι μαθητές/τριες συνοδευόμενοι από τους γονείς/κηδεμόνες τους.

Πότε παίρνουν βιβλία οι μαθητές

Σε πολλά σχολεία οι μαθητές θα πάρουν τα βιβλία τους για τη νέα χρονιά, μετά από το Αγιασμό.

Σε πολλές περιπτώσεις όμως, αυτά θα δοθούν την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, το πρωί, ώστε από την ερχόμενη Δευτέρα να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματα.

