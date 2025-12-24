Τι ώρα κλείνουν τα σούπερ μάρκετ σήμερα παραμονή Χριστουγέννων

Ημέρα των τελευταίων αγορών πριν από τα Χριστούγεννα είναι η σημερινή, με τα καταστήματα να λειτουργούν με μειωμένο ωράριο και να κλείνουν νωρίτερα.

Tόσο ανήμερα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου) όσο και τη δεύτερη ημέρα των γιορτών (26 Δεκεμβρίου), σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς πρόκειται για επίσημες αργίες.

Το ωράριο των σούπερ μάρκετ σήμερα

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ λειτουργούν με διευρυμένο, αλλά συγκεκριμένο ωράριο:

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00

08:00 – 21:00 Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00

08:00 – 21:00 Market In: 08:00 – 21:00

08:00 – 21:00 LIDL: 07:45 – 21:00

07:45 – 21:00 Μασούτης: 08:00 – 20:00

08:00 – 20:00 Κρητικός: 08:00 – 21:00

Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα

Τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα λειτουργούν με εορταστικό ωράριο, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις διαμορφώνεται:

Ελάχιστο: 10:00 – 19:00

10:00 – 19:00 Μέγιστο: 10:00 – 21:00

Σε αρκετές περιοχές, ωστόσο, καταστήματα αναμένεται να κλείσουν ακόμη και στις 18:00. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται οι καταναλωτές να συμβουλεύονται τις ανακοινώσεις των κατά τόπους εμπορικών συλλόγων.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

09:00 – 21:00 Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου: Αργία

Αργία Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Αργία

Αργία Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

09:00 – 18:00 Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

11:00 – 18:00 Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

09:00 – 21:00 Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

09:00 – 21:00 Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

09:00 – 18:00 Πέμπτη 1 Ιανουαρίου: Αργία

Αργία Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.

Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, όλες οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προμηθευτούν προϊόντα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και δώρα για τις γιορτές.

Την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου οι λαϊκές αγορές δεν θα λειτουργήσουν λόγω των επίσημων αργιών, ενώ το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου οι πωλητές επιστρέφουν κανονικά στους πάγκους τους.