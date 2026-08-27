Οδηγός ταξί τα ήπιε, βγήκε στον Άγιο Δημήτριο και παρέσυρε μοτοσικλετιστή

Ένα περιστατικό χαρακτηριστικό των ελληνικών δρόμων καταγράφηκε στον Άγιο Δημήτριο, όπου ένας οδηγός ταξί που είχε καταναλώσει την αναμενόμενη για έναν οδηγό ταξί ποσότητα αλκοόλ, παρέσυρε έναν 34χρονο μοτοσικλετιστή.

Όπως μεταφέρει το Open, το τροχαίο έλαβε χώρα στη λεωφόρο Θεομήτορος, στην οποία κινούταν χθες (26/8) ο 59χρονος οδηγός με κατεύθυνση τον Άγιο Δημήτριο, όταν ο ίδιος προσέκρουσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στον δικυκλιστή.

Αισιίως ο αναβάτης της μοτοσικλέτας δεν τραυματίστηκε, ενώ οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν αλκοτέστ επί τόπου τον επαγγελματία οδηγό, το οποίο βγήκε θετικό.

Ο 59χρονος συνελήφθη επομένως για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και επικίνδυνη οδήγηση, αναμέενοντας να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.