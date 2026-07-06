Τι συμβαίνει με τις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια: Πού οφείλονται οι πολύωρες καθυστερήσεις

Πολύωρες είναι οι καθυστερήσεις πτήσεων που καταγράφονται στα ελληνικά αεροδρόμια, με τη χώρα να ευθύνεται για το 13% αυτών στο ευρωπαϊκό δίκτυο, σύμφωνα και τα με τα στοιχεία του Eurocontrol.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Υπηρεσία, σε σχέση με το 2025, υπάρχει μία αύξηση της τάξης του 63% στις καθυστερήσεις.

Από το σύνολο του 13%, το 9% αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% στο Κέντρο Ελέγχου Μακεδονίας

Οι βασικές αιτίες είναι οι περιορισμοί στη χωρητικότητα και στη στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ επιβαρυντικά λειτουργεί και η αυξημένη διέλευση αεροσκαφών από τον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Για το ζήτημα αναμένεται να λάβει χώρα σήμερα, Δευτέρα (06/07), σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιρειών.

Τι λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για τις καθυστερήσεις

Ο κ. Παναγιώτης Ψαρρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ), μιλώντας στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβλημα, σημειώνοντας πως έχει επέλθει κορεσμός στα ελληνικά αεροδρόμια.

«Σίγουρα υπάρχουν καθυστερήσεις και το είχαμε πει γιατί το σύστημα έχει κορεστεί. Οι συνάδελφοι κάνουν υπερπροσπάθεια, αλλά η κυκλοφορία είναι πολύ αυξημένη» είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η απάντηση στον κορεσμό είναι μία: αυτό που κάνουν τα αεροδρόμια στη Ευρώπη, ο συντονισμός. Η ζήτηση να είναι συμμετρική με τη χωρητικότητα».

Εξήγησε πως, όσον αφορά στη χωρητικότητα, αυτή είναι πεπερασμένη και λόγω εξοπλισμού και προσωπικού. «Το ξέρουμε χρόνια το πρόβλημα και δεν έχει λυθεί» σημείωσε ο ίδιος.

Όπως είπε, για χρόνια το αεροδρόμιο της Αθήνας ήταν ασυντόνιστο καθώς ήταν μικρή η ζήτηση. Αλλά από το 20218-19, όταν υπήρξε μία έκρηξη στα αεροπορικά ταξίδια, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική.

Αυτή τη στιγμή, έχει θεσπιστεί το δεύτερο επίπεδο διευθέτησης, αλλά «είναι μοναδική λύση να πάμε στο σκληρό τρίτο επίπεδο, που σημαίνει ότι όταν παραβιάσεις το slot του αεροδρομίου, παίρνεις πρόστιμο».

«Οι καθυστερήσεις, ειδικά στο Βενιζέλος, από 1η Ιουνίου μέχρι χθες, είναι -40% στις καθυστερήσεις στις αφίξεις» δήλωσε σε άλλο σημείο. Παράλληλα, ωστόσο, «στο Μακεδονία είναι πάνω από πέρσι γιατί υπάρχουν και υπερπτήσεις λόγω του πολέμου».

Καταλήγοντας σημείωσε πως «οι καθυστερήσεις είναι για την ασφάλειά μας».

Σακαρέτσιος: «Ο δείκτης του Εurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη»

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, παράλληλα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, επεσήμανε πως «ο δείκτης του Εurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol υπάρχει αύξηση και στις καθυστερήσεις».

Αναφερόμενος στο Ελ. Βενιζέλος σημείωσε πως οι επιχειρησιακοί δείκτες δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, μειωμένο από τα 6,5 λεπτά του '25.

Κατά τον ίδιο, οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες (τον Ιούνιο) κατά 31,77%.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η πραγματική εικόνα μάς βοηθά να βλέπουμε και την εικόνα όλου του συστήματος» πρόσθεσε και σημείωσε πως πράγματι αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση στον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τα πρωτεία.

Εξήγησε πως η σημερινή σύσκεψη δεν είναι έκτακτη, αλλά γίνονται συχνά τέτοιες για να αντιμετωπιστεί το πολύ απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ο κ. Σακαρέτσιος ανέφερε ότι φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, εκτός από τη θερινή αιχμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή που έχουν αλλάξει τις διαδρομές των πτήσεων.

«Μόνο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έχουμε 1.000 πτήσεις την ημέρα, ενώ από τον ελληνικό εναέριο χώρο διέρχονται 4.500 αεροπλάνα» τόνισε.

Κληθείς να απαντήσει εάν υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό που θα πρέπει να καλυφθούν, σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη προσλήψεων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και επίγειου προσωπικού, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες, αλλά απαιτείται χρόνος. Ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της εκπαίδευσης, για να εισέλθουν οι νέοι εργαζόμενοι στο σύστημα την επόμενη χρονιά.