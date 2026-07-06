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Παρά λίγο μοιραία πτώση υδροπλάνου στη Νέα Υόρκη: Βίντεο από το «χάος» στην καμπίνα του

Ένα σοκαριστικό βίντεο από το εσωτερικό υδροπλάνου, το οποίο έπεσε με σφοδρότητα στα νερά του ποταμού Ιστ Ρίβερ στη Νέα Υόρκη, κυκλοφόρησε στα social media.

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Το προσθαλασσωμένο υδροπλάνο στη Νέα Υόρκη
Το προσθαλασσωμένο υδροπλάνο στη Νέα Υόρκη | Getty
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Ένα σοκαριστικό βίντεο από το εσωτερικό υδροπλάνου το οποίο έπεσε με σφοδρότητα στα ταραγμένα νερά του ποταμού Ιστ Ρίβερ στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα να βυθιστεί μερικώς, μεταφέρει η New York Post.

Στο βίντεο καταγράφεται η απόπειρα να προσθαλασσωθεί το μικρό υδροπλάνο στο οποίο επιβαίνουν συνολικά 8 άτομα. Όλοι είναι τρομοκρατημένοι καθώς το Kodiak 100 της Acadian Seaplanes χτυπά με δύναμη στην επιφάνεια του ποταμού, σε αρκετά κοντινή απόσταση από τον τερματικό σταθμό.

Νέα Υόρκη: «Θεέ μου» - Στιγμές αγωνίας για τους επιβάτες

Αφού ακούγεται ο δυνατός κρότος, το υδροπλάνο παίρνει κλίση και οι επιβάτες ακούγονται να αναφωνούν «Θεέ μου» όσο το σκάφος κλυδωνίζεται πάνω στα κύματα, μέχρι που τελικά ακινητοποιείται.

Από το σοβαρό περιστατικό που σημειώνεται μόλις έναν μήνα αφού ένα ακόμα υδροπλάνο χτυπήθηκε από κύμα στον Ιστ Ρίβερ, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Τα σωστικά συνεργεία έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο του ατυχήματος και απεγκλώβισαν και τα οκτώ άτομα, ενώ το αεροσκάφος επανήλθε σε όρθια θέση στο νερό και ρυμουλκήθηκε στις αποβάθρες.

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