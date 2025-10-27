Σοκ προκαλεί η μαρτυρία 80χρονης από την Θεσσαλονίκη ότι δέχθηκε άγριες απειλές όταν αντιμετώπισε απατεώνες που προσπαθούσαν να της αποσπάσουν χρήματα από το τηλέφωνο.

Η υποψιασμένη ηλικιωμένη δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα στο σταθερό της το πρωί της Δευτέρας, (27/10) στην περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, όταν μια άγνωστη γυναίκα στην άλλη άκρη της γραμμής, ξεκίνησε να λέει: «Έλα μαμά, χτύπησα ένα παιδί με το αυτοκίνητό μου και είμαι στο αστυνομικό τμήμα χρειάζομαι χρήματα».

Η κυρία απάντησε: «Ναι, ναι, σας έχουμε πάρει χαμπάρι απατεώνες» και της έκλεισε το τηλέφωνο. Ωστόσο, δεν πέρασαν περισσότερα από πέντε λεπτά και το τηλέφωνο ξαναχτύπησε, με αυτή τη φορά στην άλλη γραμμή να βρίσκεται ένας αγριεμένος άντρας που ξεκίνησε να την απειλεί πως γνωρίζει που μένει, ότι θα πάει να της κόψει το κεφάλι και να το κρεμάσει στο μπαλκόνι της.

Έντρομη η γυναίκα, του έκλεισε τη γραμμή χωρίς να πει τίποτα, όμως ακολούθησε σε λίγο και τρίτο τηλεφώνημα, όπου η άγνωστη φωνή, στο ίδιο απειλητικό ύφος είπε στην ογδοντάχρονη ότι είναι δέκα άτομα και θα έρθουν στο σπίτι της, θα τη δέσουν και θα την σαπίσουν στο ξύλο.

Εκείνη έκλεισε και πάλι το τηλέφωνο και με την υποψία ότι όντως μπορεί να ξέρουν πού μένει γιατί επιμένουν και πήγε στη γειτόνισσα παίρνοντας μαζί της την συσκευή του σταθερού τηλεφώνου.

Η αλλαγή σχεδίου των απατεώνων

Οι δράστες αφού είδαν ότι δεν έπιασαν το πρώτο «κλασικό» κόλπο και οι απειλές, άλλαξαν σχέδιο και ξανακάλεσαν την γυναίκα, λέγοντάς της ότι είναι από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Όταν η ηλικιωμένη, ρώτησε την γυναίκα που την κάλεσε τι ήθελε, εκείνη απάντησε πως τάχα έπιασαν την σπείρα που προβαίνει σε τηλεφωνικές απάτες και ότι στην τσέπη του ενός βρήκαν ένα χαρτάκι με δέκα τηλέφωνα ανάμεσα στα οποία και το δικό της.

Η «αστυνομικός» της ανέπτυξε ολόκληρη θεωρία δήθεν για το πώς θα προστατευθεί από τους απατεώνες λέγοντας: «Μην εμπιστεύεστε κυρία μου κανέναν, είναι γνωστές οι απάτες, παριστάνουν ακόμα και τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή εταιρειών τηλεφωνίας» και στο τέλος πρόσθεσε: «Αν σας ξαναπάρουν τηλέφωνο, μην το κλείσετε, αφήστε το ανοιχτό και πατήστε το νούμερο 100».

Η 80χρονη άκουγε το κήρυγμα κατά των «απατεώνων» και προς στιγμή θεώρησε ότι ίσως να είναι αλήθεια ωστόσο σκέφτηκε ότι δε θα μπορούσε τόσο γρήγορα να «εξιχνιαστεί» μια τηλεφωνική απάτη και να έπιασαν άνθρωπο που είχε στη τσέπη του χαρτί με 10 τηλέφωνα, ένα εκ των οποίων το δικό της.

Η γυναίκα που ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής σύμφωνα με την μαρτυρία της 80χρονης, μιλούσε άριστα ελληνικά, απλά είχε μια «παράξενη προφορά», που όταν την ρώτησε από που προερχόταν εκείνη απάντησε ότι είναι Πόντια και εκεί κατάλαβε πως πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια για απάτη.

«Κι εγώ Πόντια είμαι αλλά οι Πόντιοι δεν μιλάνε έτσι» της απάντησε όσο η γυναίκα συνέχισε, βρίζοντας δήθεν τους απατεώνες. Την προέτρεψε μάλιστα αν την ξανακαλέσουν να αφήσει το τηλέφωνο ανοιχτό, να πατήσει το 100 και της συνέστησε να κάνουν επιτόπου μια δοκιμή. «Δεν χρειάζεται, το κατάλαβα, μόλις με καλέσουν θα πατήσω αυτό το νούμερο» της είπε για να την αποφύγει και έκλεισε την γραμμή.

Ακολούθησαν αλλεπάλληλες κλήσεις αλλά η κυρία δεν σήκωνε το τηλέφωνο ενώ ενημέρωσε στη συνέχεια την Αστυνομία που κατάγραψε το επεισόδιο και της συνέστησε να είναι προσεκτική.