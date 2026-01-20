Τηλεφώνημα για βόμβα σε ραδιοφωνικό σταθμό: Επί ποδός οι αρχές

Τηλεφώνημα για βόμβα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (20/1) στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
Άγνωστος τηλεφώνησε στα γραφεία του ραδιοφώνου και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο, χωρίς να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας.
- Ο Πλακιάς «έδειξε» τον Δεληβοριά για την Καρυστιανού: «Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης» - Τι απάντησε ο τραγουδοποιός
- Καρατζαφέρης: «Ο Γεωργιάδης είναι το καλύτερο σέντερ φορ - Δύο φαβορί για αρχηγοί στη Νέα Δημοκρατία»
- Έριξαν την «Καρυστιανού» στα θηρία και το σύστημα τρίβει τα χέρια του
- Σίντνεϊ Σουίνι: Η αποκαλυπτική εμφάνιση σαν μοντέλο του Only Fans στο τρέιλερ της τρίτης σεζόν του Euphoria
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.