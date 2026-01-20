Τηλεφώνημα για βόμβα σε ραδιοφωνικό σταθμό: Επί ποδός οι αρχές

Τηλεφώνημα για βόμβα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (20/1) στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Άγνωστος τηλεφώνησε στα γραφεία του ραδιοφώνου και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο, χωρίς να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας.