Tηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων

Συναγερμός σήμανε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 9 το πρωί άγνωστος τηλεφώνησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, υποστηρίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άγνωστος έδωσε προθεσμία 45 λεπτών, με την περιοχή να αποκλείεται άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλιμάκιο του ΤΕΕΜ έσπευσε στο σημείο για τον απαραίτητο έλεγχο.