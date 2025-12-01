Μενού

Tηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων

Απειλητικό τηλεφώνημα από άγνωστο για βόμβα έγινε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκαλώντας αναστάτωση.

Δικαστήρια Ευελπίδων | Eurokinissi
Συναγερμός σήμανε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 9 το πρωί άγνωστος τηλεφώνησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, υποστηρίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άγνωστος έδωσε προθεσμία 45 λεπτών, με την περιοχή να αποκλείεται άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλιμάκιο του ΤΕΕΜ έσπευσε στο σημείο για τον απαραίτητο έλεγχο.

