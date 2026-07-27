Τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας: Έκλεισε η Ακαδημίας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας στο κέντρο της Αθήνας.
Έλεγχο πραγματοποιεί στο κτίριο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) ενώ η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη.
Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η τηλεφωνική κλήση έγινε στις 11.40 το πρωί.
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