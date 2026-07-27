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Τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας: Έκλεισε η Ακαδημίας

Την κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας. Έκλεισε η Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας.

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Περιπολικό - Αστυνομία
Περιπολικό της αστυνομίας | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας στο κέντρο της Αθήνας.

Έλεγχο πραγματοποιεί στο κτίριο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) ενώ η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η τηλεφωνική κλήση έγινε στις 11.40 το πρωί.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο:

 

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