Τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας: Έκλεισε η Ακαδημίας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας στο κέντρο της Αθήνας.

Έλεγχο πραγματοποιεί στο κτίριο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) ενώ η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η τηλεφωνική κλήση έγινε στις 11.40 το πρωί.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο: