Τηλεφώνημα για βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας και το κτίριο του ΕΒΕΑ

Συναγερμός σήμανε ξανά στις αρχές, καθώς ακόμη ένα τηλεφώνημα έγινε για τοποθέτηση βόμβας στα κτήρια στο κέντρο της Αθήνας που φιλοξενούνται το προξενείο της Γαλλίας και το ΕΒΕΑ.
Υπενθυμίζεται πως, όπως επισημαίνει και το dikastiko.gr και το πρωί της Πέμπτης άγνωστοι τηλεφώνησαν προειδοποιώντας για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού ξανά στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), στην οδό Ακαδημίας.
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