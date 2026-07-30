Τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας σε κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΕΒΕΑ) έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των Αρχών.
Άγνωστος άνδρας κάλεσε για να ενημερώσει σχετικά με την τοποθέτηση βόμβας σε κτίριο του ΕΒΕΑ επί της οδού Ακαδημίας.
Το άτομο αυτό δεν έδωσε σαφές χρονικό πλαίσιο για την έκρηξη της βόμβας, αλλά υπήρξε άμεση κινητοποίηση δυνάμεων.
Επί τόπου βρίσκονται ήδη δυνάμεις των ΤΕΕΜ και το σημείο έχει αποκλειστεί για το κοινό, μέχρι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ή όχι όντως απειλή.
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