Τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel - Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (11/02) μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άγνωστος που έκανε το τηλεφώνημα έδωσε περιθώριο 40 λεπτών για εκκένωση του ξενοδοχείου.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας.
