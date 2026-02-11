Τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel - Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (11/02) μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άγνωστος που έκανε το τηλεφώνημα έδωσε περιθώριο 40 λεπτών για εκκένωση του ξενοδοχείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας.