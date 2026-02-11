Μενού

Τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel - Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας. Έγινε τηλεφώνημα στο Divani Caravel για βόμβα. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας.

Reader symbol
Newsroom
Divani Caravel
Απειλή για βόμβα στο Divani Caravel | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (11/02) μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άγνωστος που έκανε το τηλεφώνημα έδωσε περιθώριο 40 λεπτών για εκκένωση του ξενοδοχείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ