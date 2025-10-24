Μενού

Την Κυριακή (26/10) αλλάζει η ώρα: Πότε θα πάτε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Την Κυριακή 26/10 αλλάζει η ώρα και επιστρέφει στη χειμερινή ζώνη.

Αλλαγή ώρας Οκτώβριος 2025 χειμερινή ώρα
Η στιγμή για την αλλαγή της ώρας έφτασε. Tην Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025, στις 04:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας το τέλος της θερινής ώρας και την επιστροφή στη χειμερινή. Πρακτικά, το βράδυ Σάββατο προς Κυριακή, θα... παραταθεί κατά μία ώρα.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Μεταφορών αναφέρει: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

Γιατί αλλάζει ξανά η ώρα

Το συγκεκριμένο μέτρο, με την αλλαγή της ώρας, εφαρμόστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί να παράγει καλύτερα πολεμικό υλικό χωρίς να καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην Ελλάδα, η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου εκείνου του έτους, με τα ρολόγια να τίθενται μία ώρα μπροστά. Η επίσημη καθιέρωση του μέτρου έγινε αργότερα, με σκοπό την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

