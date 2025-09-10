Την Παρασκευή η δίκη του διευθυντή του Ιπποκράτειου: Του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα

Η δίκη του γιατρού, διευθυντή του Ιπποκράτειου νοσοκομείου που δέχτηκε το παχυλό φακελάκι αναβλήθηκε για την Παρασκευή (12/9), κατόπιν της παρουσίας του στο Εφετείο.

Στον υγειονομικό που ζητούσε αστρονομικά ποσά από ασθενείς για επεμβάσεις και μετεπεμβατική φροντίδα, επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και αφέθηκε ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται πως η κύρια κατηγορία που αντιμετωπίζει ο γιατρός, ο οποίος φυσικά έχει παυθεί και από τα καθήκοντά του, είναι αυτή της δωροληψίας.