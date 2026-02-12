Την Παρασκευή το συλλαλητήριο των αγροτών στην Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα «φράξουν» - Τι ισχύει για το μετρό

Οι αγρότες της Κρήτης, επιβιβάστηκαν στην Αθήνα και όλο και περισσότεροι αγρότες από την Ελλάδα, φτάνουν απόψε στην πρωτεύουσα για το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο αύριο (13/2) στο Σύνταγμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το απόγευμα α της Πέμπτης οι αγρότες πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο λιμάνι της Σούδας, πριν επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής για την Αθήνα, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων νομού Χανίων, Κώστας Λιλικάκης σε δηλώσεις του τόνισε ότι όσα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση δεν έχουν εκπληρωθεί στο σύνολο τους, επανέφερε το θέμα των αποζημιώσεων και του κόστους της αγροτικής παραγωγής καθώς και την αποζημίωση από το χαμένο εισόδημα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Alpha, αγρότες ετοιμάζονται για την Αθήνα, από περιοχές όπως Καρδίτσα, η Λάρισα, η Αταλάντη με τελικό προορισμό της Αφίδνες. Εκεί θα φτάσουν σε φορτηγά για να μετακινηθούν στην Αθήνα.

Τα ξημερώματα, θα ξεκινήσουν και οι αγρότες από τη Βόρεια Εύβοια, που θα καταφτάσουν επίσης στις Αφίδνες.

Στον Κηφισό αναμένεται να βρεθούν 100 τρακτέρ στον Κηφισό, με συνοδεία της Αστυνομίας.

Παράλληλα, αγρότες θα φτάσουν στην Αθήνα και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια θα συνεχίσουν προς το Σύνταγμα για τη συγκέντρωση. Παραμένει ανοιχτό εάν τρακτέρ θα έρθουν στην Αθήνα από την Πελοπόννησο.

To Συλλαλητητήριο θα λάβει χώρα στις 16:00 το μεσημέρι.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν την οδό Πανεπιστημίου, την περιοχή της Ομόνοιας, την πλατεία Καραϊσκάκη και τη λεωφόρο Αμαλίας. Η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αμαλίας κατά τις βραδινές ώρες.

Αγρότες: Τι ισχύει για το Μετρό

Αν και το μεσημέρι θα λάβει χώρα το μεγάλο συλλαλητήριο, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αναστολή λειτουργίας του Μετρό.

Ωστόσο, μέχρι και τελευταία στιγμή μπορεί να δοθεί έκτακτη εντολή για κλείσιμο σταθμών.