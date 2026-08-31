«Τίναξαν» στον αέρα ΑΤΜ στην Kορινθία: Άφαντοι οι δράστες με «μαμούθ» λεία 91.000 ευρώ

Στόχος ανατίναξης έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8) μηχάνημα αυτόματων αναλήψεων (ΑΤΜ) στην Περαχώρα Κορινθίας, με τους εισβολείς να φεύγουν έχοντας στις αποσκευές τους ένα διόλου ευκαταφρόνητο χρηματικό ποσό.

Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, οι δράστες έδρασαν με απόλυτο αιφνιδιασμό γύρω στις 5:00 το πρωί. Προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη στο ΑΤΜ, η οποία μετέτρεψε το μηχάνημα σε συντρίμμια και προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο σημείο.

Μέσα στα λίγα λεπτά που ακολούθησαν, οι άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν την κασετίνα με τα μετρητά, η οποία περιείχε περίπου 91.000 ευρώ, και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι Αρχές εξαπέλυσαν αμέσως ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Τις έρευνες και την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, το οποίο συγκεντρώνει στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής για την ταυτοποίηση των εισβολέων.