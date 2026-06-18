Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί τα νησιά Τήνος και Αλόννησος λόγω λειψυδρίας. Το καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» θα διαρκέσει αρχικά για τρεις μήνες. Την ίδια στιγμή, ακόμη ένα τρίμηνο θα παραταθεί η έκτακτη ανάγκη στο Μεγανήσι της Λευκάδας.

Ο δήμαρχος της Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» δήλωσε ότι πρόκειται για μία κίνηση που αφορά τη θωράκιση του νησιού μακροπρόθεσμα και παράλληλα τόνισε ότι αποτελεί ασπίδα για την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών εμποδίων και την άμεση υλοποίηση λύσεων, όπως η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα έλλειψης νερού το καλοκαίρι.

«Η Τήνος, μαζί με την Αλόννησο, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από αίτημά μας για το θέμα της λειψυδρίας και απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων και της Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής.

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Σκοπός είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι η Τήνος δεν θα διψάσει το καλοκαίρι, δεν έχουμε θέμα άμεσο με το νερό. Η κήρυξη είναι ένα εργαλείο, είναι η ασπίδα μας, προκειμένου το πρόβλημα να μην έρθει, να δρομολογήσει τέτοιες καταστάσεις ώστε το πρόβλημα να μην έρθει στην πόρτα μας», είπε.

«Αυτό που συμβαίνει είναι να ξεφύγουμε γραφειοκρατικές καταστάσεις. Εμείς πρέπει άμεσα να νοικιάσουμε δύο αφαλατώσεις. Η χρηματοδότηση βγήκε πριν μια βδομάδα απ’ το υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής. Αν πηγαίναμε με τις διαδικασίες τις κανονικές, χωρίς κήρυξη της Τήνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα τις είχαμε σε 5 μήνες και θα ήταν χειμώνας, όταν δεν θα χρειάζονταν».

«Με αυτό το εργαλείο που έχουμε από χθες στα χέρια μας, θα κάνουμε τη διαδικασία που προβλέπεται για την Τήνο και για όλα τα νησιά και για όλες τις περιοχές που όταν κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και σε 15-20 μέρες θα έχουμε τις αφαλατώσεις να λειτουργούν».

Επιπλέον, ο δήμαρχος Τήνου τόνισε ότι υπάρχει πρόταση κατάργησης των ιδιωτικών πισίνων στο νησί, και η σκέψη να περιοριστεί η χρήση νερού για κήπους με γκαζόν σε εξοχικές κατοικίες.

«Πιστεύουμε, και το θέλουμε, στην Τήνο να καταργηθούν οι ιδιωτικές πισίνες. Δεν θεωρώ ότι τα σπίτια πρέπει να έχουν πισίνες, όλα τα σπίτια, όπως γίνεται τώρα στην Τήνο. Λέμε ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία.

Αυτή τη στιγμή, οι πισίνες είναι γεμάτες στην Τήνο. Και κυρίως, αυτό που προτείνουμε εμείς είναι ότι πρέπει οι πισίνες να μπορέσουν να γεμίζονται με θαλασσινό νερό ή με νερό που θα δίνεται με μία αφαλάτωση που θα λειτουργεί μόνο για αυτές», είπε.