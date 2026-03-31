Της έκαναν μαστεκτομή χωρίς να έχει καρκίνο: Νομικά κινείται γυναίκα στη Θεσσαλονίκη κατά γιατρών

Ένα σοβαρό περιστατικό ιατρικής αμέλειας καταγγέλλει γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία υποβλήθηκε σε μαστεκτομή ως επέμβαση για καρκίνο του μαστού που, όπως αποδείχθηκε αργότερα, δεν υφίστατο καν.

Το 2022, μια 56χρονη νοσηλεύτρια διαγνώστηκε λανθασμένα με καρκίνο του μαστού και υποβλήθηκε σε ολική μαστεκτομή, καθώς και αφαίρεση λεμφαδένων. Ωστόσο, εκ των υστέρων αποδείχθηκε πως η διάγνωση ήταν εσφαλμένη.

Η γυναίκα προχώρησε σε αγωγή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε βάρος δύο γιατρών και του νοσοκομείου, διεκδικώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη, αλλά και για τα έξοδα αποκατάστασης, αναφέρει το ΣΚΑΙ.

Ιδιαίτερα τραγικό είναι το γεγονός ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν καλύπτει την αποκατάσταση, καθώς πλέον δεν υπάρχει διάγνωση καρκίνου. Η ίδια μίλησε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για τη σοκαριστική της ιστορία.