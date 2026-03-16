Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 58χρονος Πολωνός ο οποίος συνελήφθη στη Σούδα Χανίων με την κατηγορία της κατασκοπείας, το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισής του, Μαρία Βόλτση, ο 58χρονος αρνήθηκε την κατηγορία περί κατασκοπείας, υποστηρίζοντας ότι στο Μαράθι βρισκόταν για διακοπές.

«Ο εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως βρίσκεται στα Χανιά -τα οποία αγαπάει πολύ- και έρχεται τα τελευταία χρόνια για διακοπές» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος του 58χρονου Πολωνού, η οποία τόνισε ότι στην απολογία του δεν αρνήθηκε ότι είναι δικό του το φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε, ωστόσο αυτό -όπως εξήγησε- δεν το έχει χρησιμοποιήσει δημόσια.

Ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων βρέθηκε ο 58χρονος Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία, μετά τον εντοπισμό πλούσιου οπτικού υλικού από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μαράθι.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε σθεναρά τις κατηγορίες, με την υπεράσπισή του να κάνει λόγο «καθαρά τουριστική δραστηριότητα». Σύμφωνα με την δικηγόρο του, ο 58χρονος υποστήριξε ότι φωτογράφιζε πολεμικά πλοία και αεροσκάφη επειδή οι εικόνες αυτές δεν υπάρχουν στην πατρίδα του και τις έστελνε αποκλειστικά σε συγγενείς.

Το αρχείο της Σούδας και οι έρευνες

Παρά τους ισχυρισμούς του, τα ευρήματα των Αρχών κρίνονται ως ιδιαίτερα σοβαρά. Στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκε πλήθοε φωτογραφιών που απεικονίζουν πολεμικά πλοία και αεροσκάφη και κινήσεις εντός της ναυτικής βάσης της Σούδας.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένας φορητός υπολογιστής, τάμπλετ και συσκευές USB, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στο αν υπήρχε δίαυλος επικοινωνίας με ξένες υπηρεσίες ή κέντρα πληροφοριών.

Τρεις χειμώνες στο Μαράθι με ένα βαν

Η έρευνα αποκάλυψε πως ο 58χρονος δεν ήταν ένας περιστασιακός επισκέπτης. Διέμενε συστηματικά στην περιοχή σε ένα βαν για τρεις συνεχόμενους χειμώνες (2024-2025), γεγονός που επέτρεπε τη συνεχή παρατήρηση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Αν και οι κάτοικοι τον περιέγραφαν ως φιλικό άτομο που συχνά τους έδειχνε τις λήψεις του, οι αρχές τον είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.