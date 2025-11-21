Της «πέρασε» βέρα την μέρα της ορκωμοσίας της - Ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στο χώρο του πανεπιστημίου

Διπλή ήταν η χαρά που πήρε μια απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όταν δύο από τις πιο σημαντικές στιγμές συνέβησαν την ίδια μέρα: η ορκωμοσία της από το πανεπιστήμιο και η πρόταση γάμου από τη σχέση της.

Μέσα στο κλίμα χαράς, ενθουσιασμού, συγκίνησης και ανακούφισης που επικρατεί σε κάθε ορκωμοσία καθώς πρόκειται για μια στιγμή που κάθε φοιτητής αναμένει και βλέπει τους κόπους του να αποδίδουν, μια ακόμη έκπληξη περίμενε μια φοιτήτρια.

Σε βίντεο που έγινε viral στα social media, μια φοιτήτρια καθώς ετοιμαζόταν να ποζάρει με το πτυχίο της στο χέρι, ενώ περιβαλλόταν από τους φίλους και την οικογένειά της, ξαφνικά εμφανίστηκε ο σύντροφός της και γονάτισε μπροστά της.

Άνοιξε το μικρό κουτάκι και της πέρασε στο χέρι το δαχτυλίδι αρραβώνων τους, με την κοπέλα να λέει συγκινημένη το μεγάλο «ναι». Ο προαύλιος χώρος του πανεπιστημίου γέμισε χαμόγελα και χειροκροτήματα, ενώ όσοι βρίσκονταν γύρω τους έσπευσαν να ευχηθούν τα καλύτερα στο ερωτευμένο ζευγάρι.