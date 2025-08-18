Τον έλουσαν με χλωρίνη γιατί έκανε θόρυβο: Όσα είναι γνωστά για το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Νέα δεδομένα μετά το πρωτοφανές περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο ένας άντρας, που βρισκόταν με την παρέα του σε υπαίθριο χώρο της Άνω Πόλης τον Δεκαπενταύγουστο, δέχτηκε επίθεση με χλωρίνη από δύο γυναίκες.

Όπως ενημερώνει το OPEN, δράστριες ήταν δύο γυναίκες, 44 και 46 ετών, οι οποίες έριξαν χλωρίνη στο πρόσωπο του θύματος, με αφορμή, απ' ό,τι φαίνεται, ότι προκαλούσε όχληση με την παρέα του.

Κατά πληροφορίες, η 44χρονη ήταν εκείνη που προμήθευσε το καυστικό υγρό στην 46χρονη, η οποία στη συνέχεια προχώρησε στην απονενοημένη πράξη της.

Συλλήψεις για το περιστατικό με τη χλωρίνη

Στη σύλληψη 46χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη για το συμβάν.

Μετά από έρευνα των αρχών συνελήφθη η 46χρονη κατηγορούμενη για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ επίσης συνελήφθη και η 44χρονη για συνέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα της επίθεσης έπινε μπύρες με την παρέα του και προκαλούσαν θόρυβο στη γειτονιά.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, και αξιολογήθηκε εκτός κινδύνου, ενώ οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.