«Τώρα που είναι μπροστά οι γιατροί, δεν με χτυπάς»: Σοβαρή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Σοβαρό περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στο Ασκληπιείο της Βούλας με γιατρό να καταγγέλλει την λεκτική κακοποίηση μητέρας από τον σύζυγό της, ενώ βρίσκονταν εντός του νοσοκομείου με το παιδί τους. Σύμφωνα με την μαρτυρία, η γυναίκα ρώτησε στον άντρα της: «Τώρα δεν με χτυπάς που είναι μπροστά οι γιατροί;»

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, γιατρός του Ασκληπιείου καταγγέλλει πως το περιστατικό έλαβε χώρα όταν το ζευγάρι πήγε στο νοσοκομείο για να κάνει εμβόλιο το παιδί τους.

Όπως είπε, κατά την παραμονή τους στον χώρο, ο σύζυγος γύρισε στη σύζυγο και άρχισε να την βρίζει γιατί, όπως ισχυριζόταν, δεν κρατούσε καλά το παιδί για να κάνει το εμβόλιο.

«Εξευτέλισε τη σύζυγό του, μπροστά σε όλους, αποκαλώντας την άχρηστη» κατήγγειλε ο γιατρός, ο οποίος, στη συνέχεια, επεσήμανε πως η γυναίκα έκανε λόγο και για σωματική της κακοποίηση.

«Η γυναίκα, με τρεμάμενη φωνή του είπε: "Τώρα, δεν με χτυπάς, που είναι μπροστά οι γιατροί; Το κάνεις πολύ καλά στο σπίτι"».

Κατά τον ίδιο, η υπεύθυνη γιατρός δεν θέλησε να καλέσει την αστυνομία, όπως της ζήτησε μία νοσηλεύτρια, καθώς είπε πως δεν ήθελε να μπλέξει με χαρτιά και καταθέσεις.

Κοινωνική λειτουργός, η οποία βρισκόταν εκεί, ανέλαβε να πάρει τα στοιχεία του ζευγαριού και, αφού μελετήσει την υπόθεση, να αποφανθεί εάν θα στείλει την αστυνομία στο σπίτι τους.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν τελικά συνέβη.

Ο Γιώργος Καλλικμάνης, επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, σημείωσε στο ίδιο μέσο πως «είναι αυτεπάγγελτες αυτές οι περιπτώσεις. Έχουν υποχρέωση οι γιατροί να το κάνουν (σ.σ. την καταγγελία στην αστυνομία)».