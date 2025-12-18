Του έκαναν έξωση, οπότε τα έκαψε όλα: Άντρας σε απελπισία έβαλε φωτιά στο σπίτι του στον Βόλο

Ποινή κάθειρξης 5 ετών επέβαλε χθες το Εφετείο Λάρισας σε άντρα από τον Βόλο, ο οποίος έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά του, καθώς τον τελευταίο καιρό απειλούταν με έξωση.

Ο ηλικιωμένος κρίθηκε ένοχος για έκρηξη κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία μπορούσε να προκύψει σοβαρός κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, καθώς και για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και υλών, αναφέρει το gegonota.

Η υπόθεση αφορά έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της 1ης Μαρτίου 2022 σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Βόλο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο o άντρας, ενεργώντας με πρόθεση στο διαμέρισμα τρίτου όπου διέμενε, παρότι είχε λήξει το μισθωτήριο, κατασκεύασε εκρηκτικούς μηχανισμούς και τους τοποθέτησε σε διαφορετικά σημεία του διαμερίσματος.

Βόλος: Του έκαναν έξωση, τους πλήρωσε με φωτιά

Δύο από τους μηχανισμούς, που βρίσκονταν στο υπνοδωμάτιο, εξερράγησαν, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε σε ολόκληρο το διαμέρισμα. Ένας ακόμη μηχανισμός, τοποθετημένος σε σημείο μη ορατό πίσω από την κεντρική είσοδο, δεν εξερράγη, όχι λόγω μεταμέλειας του κατηγορουμένου, αλλά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, οι οποίοι τον εντόπισαν και απέτρεψαν την έκρηξη.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κατασκευάσει αυτοσχέδιες διατάξεις με γκαζάκια και φιάλες υγραερίου, συνδεδεμένες με πλαστικά δοχεία χρωμάτων στο υπνοδωμάτιο, ενώ πίσω από την είσοδο είχε τοποθετήσει φιάλη υγραερίου 20 λίτρων, δεμένη με αλυσίδα σε καλοριφέρ, με αναμμένο γκαζάκι κάτω από αυτή, πάνω σε στοίβα βιβλίων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ενώ ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας στην απολογία του ότι ενήργησε από εκδίκηση, λόγω της έξωσης που του είχε γίνει.