Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Τελευταία ημέρα αιτήσεων σήμερα, Παρασκεύη (21/8)

Τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59.

Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τους κωδικούς Taxisnet.

με τους κωδικούς Taxisnet. Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Οσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000€/ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Ενώ οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο.

Περαιτέρω, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Σε δύο φάσεις η υλοποίηση του προγράμματος

Η α’ φάση υλοποιείται μέχρι τις 30.06.2027 και η β’ φάση έως 31.12.2027. Στη δεύτερη φάση, δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής, και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, κατά τις ώρες 09:00 -17:00 στο τηλέφωνο: 210 2150231.