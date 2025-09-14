Τουρισμός: Ικανοποιητικές πληρότητες στη Θεσσαλονίκη - Αγώνας δρόμου για να αυξηθεί η μέση δαπάνη

Ικανοποιητικές πληρότητες εμφάνισε και φέτος ο τουρισμός της Θεσσαλονίκης, με τον δημοφιλή προορισμό της Βόρειας Ελλάδας να κερδίζει μερίδιο από τη δημοφιλία της χώρας.

Την ίδια στιγμή βέβαια, φορείς του κλάδου επισημαίνουν ότι η αύξηση της ποσότητας των τουριστών δεν επαρκεί για να ισχυροποιήσει η πόλη την θέση της στο τουριστικό γίγνεσθαι.

Αντιθέτως χρειάζονται στοχευμένες δράσεις προβολής ώστε να επιτευχθεί και η αύξηση της μέσης δαπάνης των τουριστών στην πόλη, η οποία διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

