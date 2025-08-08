Τουρίστρια στην Κρήτη έσπασε το πόδι της σε ατύχημα με τζετ σκι: Συνελήφθη ο άντρας

Σοβαρό ατύχημα είχε με τουρίστρια στην Κρήτη, η οποία μεταφέρθηκε με σπασμένο πόδι στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η 54χρονη από την Ισπανία, τραυματίστηκε όταν ανατράπηκε το τζετ σκι στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτιδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα συνέβη στη θαλάσσια περιοχή της Ανάληψης του Δήμου Χερσονήσου και κινητοποίησε τις λιμενικές αρχές της περιοχής.

Το τζετ σκι, οδηγούσε ο 53χρονος Βέλγος σύζυγος της τραυματισμένης γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη, καθώς από την προανάκριση που ακολούθησε προέκυψε ότι στερούνταν την απαραίτητη άδεια χειριστή ταχυπλόου που αποτελεί προϋπόθεση για την εκμίσθωση του τζτ σκι.

Επίσης, από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου συνελήφθη και ο 32χρονος, υπήκοος Γεωργίας, που είναι υπεύθυνος της επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, από την οποία ενοικίασε το τζετ σκι ο 53χρονος τουρίστας.

