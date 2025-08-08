Θύματα επίθεσης με μαχαίρι αλλά και ληστείας από οδηγό ταξί έπεσαν δύο Γάλλοι τουρίστες το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην περιοχή του Πειραιά.

Όπως καταγγέλλουν, ο 26χρονος και ο 30χρονος επιβιβάστηκαν σε ταξί από την περιοχή του Πειραιά με προορισμό την κατοικία τους.

Διαβάστε επίσης: Τουρίστες στην Ελλάδα παθαίνουν πολιτισμικό σοκ με τις άδειες ταβέρνες στις 7 το απόγευμα

Όμως, τη στιγμή της αποβίβασής τους, ο οδηγός τους απείλησε με μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 30χρονο στο πρόσωπο και τους αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Αμέσως μετά, ο δράστης διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή των οδών Μιαούλη και Παπανικολή και ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.



