Θύματα επίθεσης με μαχαίρι αλλά και ληστείας από οδηγό ταξί έπεσαν δύο Γάλλοι τουρίστες το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην περιοχή του Πειραιά.
Όπως καταγγέλλουν, ο 26χρονος και ο 30χρονος επιβιβάστηκαν σε ταξί από την περιοχή του Πειραιά με προορισμό την κατοικία τους.
Όμως, τη στιγμή της αποβίβασής τους, ο οδηγός τους απείλησε με μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 30χρονο στο πρόσωπο και τους αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.
Αμέσως μετά, ο δράστης διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή των οδών Μιαούλη και Παπανικολή και ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.
